Di Lorenzo, l’incubo Europeo è alle spalle: con Israele è il migliore in campo

Le pagelle di Giovanni DI Lorenzo, autore di una doppietta in Italia-Israele e migliore in campo: l’incubo europeo è dimenticato

Di Lorenzo si riprende la nazionale dopo l’estate da incubo all’Europeo, in cui le sue prestazioni furono tra le peggiori di tutte: allora aveva addosso le scorie di una stagione disastrosa e sembrava ad un passo dal divorzio con il Napoli. Ora a ottobre tutto questo è alle sue spalle: Conte lo ha confermato con l’azzurro Napoli e Spalletti ieri gli dà anche la fascia azzurra da capitano dell’Italia, e lui ringrazia con una doppietta e una prestazione da migliore in campo. Di seguito le pagelle sui principale giornali, sportivi e non solo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «Non segnava in azzurro da quasi due anni: ne fa due, che “segnano” la gara. Anche un lancio d’oro a Retegui e a Gloukh lascia briciole».

TUTTOSPORT 8 – «Una doppietta per la rinascita. Si è ormai scrollato di dosso la scimmia dell’Europeo, bello il suo lancio per Retegui in avvio e prepotente il colpo di testa per un gol che gli mancava in azzurro da quasi 2 anni. Da capitano, riprende Fagioli per una mancata copertura su Gloukh».

IL CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «Celebra la prima da capitano con un gol di testa da condor dell’area piccola e poi con il tiro teso e piazzato per il 4-1: prima doppietta azzurra, in una serata che gli fa dimenticare gli ultimi mesi difficili in Nazionale. Bentornato».

LA REPUBBLICA 8 – «Da bambino lo chiamavano Bati, una doppietta azzurra basta a capire il perché. Ve li ricordate i disastri dell’Europeo Rivoluzione copernicana».

LA STAMPA 7.5 – «Un piccolo, ma significativo segnale di rinascita personale dopo l’Europeo più brutto: va a segno per due volte con la fascia di capitano nello stadio dove da capitano ha vinto lo scudetto con il Napoli. Coincidenze del pallone, segnali da cogliere».