Di Lorenzo Napoli, è di nuovo POLEMICA. La conferenza stampa con l’agente è CANCELLATA

Di Lorenzo Napoli, si RIACCENDE LA POLEMICA. Saltata la conferenza stampa di chiarimento con l’agente sulla situazione di mercato

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la polemica tra Napoli e Di Lorenzo si è nuovamente accesa in giornata nonostante un periodo di tregua e anche di grande ottimismo visto l’arrivo di Antonio Conte.

Martedì era fissata una conferenza in cui l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, avrebbe parlato con la stampa per chiarire la situazione, ma invece essa è stata cancellata per motivi ancora oggi sconosciuti.