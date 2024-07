Diao, il TALENTO dell’Atalanta è in questa TOP 4. Un diamante da levigare (che sta cominciando a splendere)

Il gioiello dell’Atalanta Under 23 è entrato in una classifica europea molto importante: ecco il risultato dell’attaccante

Diao è uno dei migliori talenti che l’Atalanta Under 23 (sotto la scuderia di Beppe Riso) possa presentare: l’attaccante prelevato dalle giovanili del Verona sta facendo molto parlare di sé, con grandi possibilità di entrare in breve tempo in prima squadra.

Nel mezzo anche un record non indifferente per il giovane talento bergamasco: Diao si è dimostrato il terzo più veloce analizzando i top 5 campionati europei con 37,96 km orari (davanti persino a Mbappé) durante Frosinone Hellas Verona Under 19.