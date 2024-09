Dimarco AMMETTE: «Non era facile ripartire da QUI, stasera pesa tanto la vittoria. Ecco cosa dobbiamo fare in FUTURO»

Le parole del difensore dell’Inter, Federico Dimarco, a margine della sfida tra Francia e Italia. Tutte le sue dichiarazioni

Federico Dimarco ha parlato alla Rai al termine della sfida dell’Italia contro la Francia.

PAROLE– «Non era facile ripartire da qui, penso che abbiamo fatto una buona partita e ci serviva questa vittoria per morale. Penso che abbiamo fatto un’ottima partita ma ci stava concedere qualcosa anche a loro. Stasera pesa tanto la vittoria, non è mai facile battere la Francia in casa loro. Dobbiamo continuare così».