Dimarco Inter, tra rinnovo di contratto e sirene dal mercato! Il punto sulla situazione dell’esterno nerazzurro

Dimarco Inter, tra rinnovo di contratto e sirene dal calciomercato! Ecco il punto sulla situazione dell’esterno nerazzurro

Il quotidiano sportivo, Tuttosport parla della situazione dell’Inter e il futuro di Federico Dimarco:

DIMARCO- «Il boom del laterale mancino non è affatto passato inosservato Oltremanica. L’estate scorsa aveva tentato un timido approccio l’Arsenal; mentre recentemente ha chiesto informazioni il Manchester United che è alla ricerca di un esterno sinistro a tutta fascia per il 3-4-3 targato Ruben Amorim. Chi meglio di Fede per occupare il ruolo di quinto, come amano catalogarli gli allenatori. Ecco perché un emissario dei Red Devils ha provato nei giorni scorsi ad andare in avanscoperta. Tentativo subito respinto al mittente.

Il club nerazzurro, infatti, considera incedibile il numero 32, a maggior ragione in vista di gennaio. Al tempo stesso nei piani di Dimarco non c’è alcuna intenzione di lasciare Milano. Anzi, le parti sono pronte a intavolare i dialoghi per allungare il contratto attualmente in scadenza nel 2027. L’annata deluxe del terzino e l’ancora giovane età (27 anni) portano, infatti, nella direzione di rinnovare, rendendo così Dimarco praticamente nerazzurro a vita. Nelle prossime settimane partiranno quindi i contatti e si potrà capire se l’eventuale prolungamento sarà per una (2028) o due stagioni (2029)».