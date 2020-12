Dinamo Kiev, l’allenamento di rifinitura pre-Juventus – VIDEO

La Dinamo Kiev scende in campo all’Allianz Stadium per l’allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus

Dopo le parole in conferenza stampa di Lucescu e Tsygankov, la Dinamo Kiev è scesa in campo all’Allianz Stadium per l’allenamento di rifinitura.

Riscaldamento ed esercizi atletici nella prima parte per gli uomini di Lucescu, già eliminati dalla competizione e che contendono al Ferencvaros nelle ultime due partite del girone l’accesso in Europa League.

