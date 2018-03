Dinamo Kiev-Lazio 0-1: risultato e cronaca in diretta live

Dinamo Kiev-Lazio, ritorno ottavi Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È ufficialmente iniziata la sfida tra Dinamo Kiev e Lazio. Dopo il deludente 2-2 dell’andata e dopo le polemiche post Cagliari, la Lazio si rituffa in Europa per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League. I biancocelesti non hanno molte possibilità di risultato: servirà una vittoria – o, al limite, un pareggio dal 3-3 in su – se vorranno accedere al turno successivo. Ecco la cronaca live del match

Dinamo Kiev-Lazio 0-1: tabellino

Marcatori: 23′ pt, Lucas Leiva

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyco; Kędziora, Burda, Kádár, Pivaric; Shepeliev, Buyalskiy; Morozyuk, Moraes, Tsygankov; Besedin. A disposizione: Rudko, Shabanov, Khacheridi, Mbokani, Alibekov, González, Shaparenko. Allenatore: Chackevič

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Wallace, Bastos, Lukaku, Marusic, Murgia, Nani, Caicedo. Allenatore: Inzaghi:

Arbitro: Jesus Gil Manzano

Note: Ammonizioni: Luiz Felipe (L)

Dinamo Kiev-Lazio: diretta live e sintesi

23′ – GOL LAZIO!!!!!! LEIVA!!!!!

22′ – Su cross di Lulic, Parolo prova a schiacciarla in area, alla ricerca di un compagno, ma Burda è attento e allontana

20′ – Buona discesa sulla fascia di Tsygankov che riesce a inserirsi tra le maglie della difesa biancoceleste: il suo pallone filtrante, però, non trova alcun compagno

17′ – Prima ammonizione del match: Luiz Felipe, reo di aver commesso un fallo su Moraes

16′ – Occasione Lazio. Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Luis Alberto, il pallone, dopo essere stato spizzato da un compagno, arriva a Immobile, defilato sulla sinistra, il quale al volo prova il tiro piazzato ma la sua conclusione, debole e imprecisa, finisce sul fondo

15′ – Parolo viene atterrato da Moraes poco lontano dal cerchio di centrocampo: occasione per la Lazio dalla distanza

12′ – Il calcio di punizione battuto da Morozyuk viene deviato in angolo da Lulic: primo corner per gli ucraini

11′ – de Vrij atterra Besedin in una posizione poco distante dal limite dell’area, seppur defilata: occasione per la Dinamo Kiev da calcio piazzato

11′ – Ancora e solo Lazio. Patric mette al centro un ottimo traversone ma la difesa, attentissima, allontana la minaccia

8′ – Occasione Lazio. Prima vera fiammata offensiva: ottima verticalizzazione per Immobile, Kadar non interviene subito, temendo di provocare il rigore, ma attendo il momento giusto deviando il pallone in corner con un intervento perfetto

6′ – Ancora Felipe Anderson: da una sua pericolosissima incursione in area, la Lazio ha una grande possibilità ma il suo passaggio filtrante viene smorzato da Kadar, forse con un braccio, e conquistato dal portiere avversario. Per Manzano non ci sono gli estremi del calcio di rigore

5′ – Da un buon giro palla, Felipe Anderson arriva alla conclusione da posizione centrale ma il suo tiro non incute alcun timore a Boyco

3′ – Felipe Anderson prova l’iniziativa personale, con un dribbling e un allungo ubriacante, ma si allunga troppo il pallone e l’azione si perde sul fondo

2′ – Lulic cerca l’apertura dalla sinistra, provando a cambiare completamente gioco ma la difesa ucraina intuisce tutto

1’ ˗ Manzano fischia l’inizio del match: sarà la Lazio a battere il primo pallone

Dinamo Kiev e Lazio sono scese in campo e sono pronte a dare inizio all’atteso ritorno degli ottavi di UEFA Europa League

Dinamo Kiev-Lazio: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Rispetto alle previsioni, Inzaghi opta per qualche cambio. Dal primo minuto, infatti, partiranno Luiz Felipe, al posto di Bastos, Patric, al posto di Marusic e Luis Alberto, in ballottaggio fino all’ultimo con Murgia. Per quanto riguarda i padroni di casa, Chackevic cambia modulo, preferendo affidarsi al 4-2-3-1, facendo così accomodare in panchina Shaparenko, con l’inserimento, al suo posto, della prima punta Besedin.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Boyco; Kędziora, Burda, Kádár, Pivaric; Shepeliev, Buyalskiy; Morozyuk, Moraes, Tsygankov; Besedin. Allenatore: Chackevič

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Dinamo Kiev-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Dopo il deludente pareggio per 2˗2 dell’andata, i biancocelesti sono obbligati a vincere in trasferta, se vogliono sperare nella qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League. Anche un pareggio con più di due reti potrebbe consentire la qualificazione (dal 3˗3 in su), ma si tratta di un’eventualità più remota della precedente possibilità. Gli uomini di Inzaghi arrivano a questa sfida dopo le polemiche arbitrali relative alla sfida contro il Cagliari (pareggiata 2˗2); nonostante l’evidente perdita di brillantezza, e di risultati, rispetto alle vittorie nel girone e alla risoluzione della pratica Steaua Bucarest agli ottavi, Immobile & Co. credono fermamente nella possibilità di passare il turno. Per l’occasione, Inzaghi metterà in campo una formazione di sicuro affidamento, con Immobile titolare, sostenuto da Felipe Anderson, con il secondo favorito. A centrocampo, spazio a Murgia o Luis Alberto, mentre per il resto nessun particolare dubbio.

In casa ucraina, il tecnico Chackevic dovrà fare a meno dello squalificato Garmash, probabilmente sostituito da Shepeliev in mediana. Non ancora sciolto, inoltre, il modulo con il quale si schiererà il tecnico: 4˗2˗3˗1 o 4˗3˗3, con un unico ballottaggio, in difesa: Kadar o Chaceridi, con il primo favorito.

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivarić; Buyalsky, Shepeliev, Shaparenko; Moroziuk, Moraes, Tsygankov. A disposizione: Rudko, Gonzalez, Chačeridi, Myjalenko, Alibekov, Bjesjedin, Lednev. Allenatore: Chackevič

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Wallace, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Luis Alberto, Nani, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Dalle parole pronunciate da Chackevic in conferenza stampa emerge un grande rispetto per i prossimi avversari, che cercheranno in ogni modo di riagguantare la qualificazione: «Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi, possiamo giocarcela con chiunque. Non sarà facile ma dovremo cercare di passare il turno e approdare ai quarti di finale. Nutro molto rispetto per Inzaghi: un po’ ci assomigliamo, in quanto siamo entrambi cresciuti nei nostri club».

Quella di Kiev sarà un’occasione unica per confermare, anche a livello internazionale, il grande potenziale della Lazio e Inzaghi lo sa bene: «Si tratta di una partita importante, ci eniamo molto a passare il turno. Solo noi sappiamo la fatica messa in campo per raggiungere questo obiettivo lo scorso anno: e finora abbiamo detto la nostra, meritando di vincere il girone e i sedicesimi. Servirà necessariamente una partita importante. Sappiamo di essere entrati negli ultimi tre mesi, i più fondamentali». E poi, un’immancabile battuta sul VAR, anche quando questo non c’è: «Questo benedetto VAR credo debba essere usato nel modo giusto e, come ho già detto e ripetuto, in Europa mi piace di più giocare perché non c’è la tecnologia». Infine, sugli assenti illustri: «Ho sicuramente qualche problema di formazione, dal momento che alcuni giocatori sono dovuti rimanere a casa perché non al meglio (Caceres, Milinkovic-Savic e Basta, ndr). Ho portato i 19 tutti che stanno meglio: Luis Alberto non è in ballottaggio con Felipe Anderson, che giocherà sicuramente, ma con Murgia».

Dinamo Kiev-Lazio: i precedenti del match

Esiste un solo precedente europeo in terra ucraina tra le due formazioni, quello della Champions League del 1999/2000: dopo essersi imposta all’Olimpico con il risultato di 2˗1, grazie alle reti di Negro e Salas, la Lazio è riuscita a ottenere la vittoria anche a Kiev, per 1˗0 grazie all’autogol dei Mamedov. Nella sua storia europea, la squadra capitolina ha affrontato ben 11 volte una formazione ucraina, per un bilancio decisamente positivo fatto di 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, per un totale di 18 gol fatti e solo 5 subiti. Al contrario, è, invece, ben peggiore il rendimento degli ucraini con le squadre italiane: su 23 precedenti, solamente 2 sono state infatti le sue vittorie. Curiosamente, infine, la Lazio è riuscita a qualificarsi 4 volte nelle 5 circostanze, nelle quali veniva da un pareggio casalingo, sebbene il 2˗2 maturato giovedì sia un risultato inedito.

Dinamo Kiev-Lazio: l’arbitro del match

Sarà Jesus Gil Manzano l’arbitro designato a dirigere l’atteso ritorno degli Ottavi di UEFA Europa League tra Dinamo Kiev e Lazio, in programma nel tardo pomeriggio alle 19. Il fischietto spagnolo ˗ classe ’84, originario di Don Benito e di professione imprenditore ˗ è alla sua terza direzione di gara in questa competizione, per la stagione in corso (quarta se si tiene conto delle qualificazioni); e curiosamente, tra gironi e scontri a eliminazione, ha arbitrato soltanto squadre italiane: la stessa Lazio, lo scorso 2 novembre, nella gara interna contro il Nizza e l’Atalanta, nello sfortunato ritorno contro il Borussia Dortmund, dello scorso 22 febbraio. Manzano sarà coadiuvato dagli assistenti Angel Nevado Rodriguez e Diego Barbero Sevilla, mentre il quarto uomo sarà Roberto del Palomar. Gli addizionali di porta, infine, saranno Carlos Del Cerro e Ricardo De Burgos.

