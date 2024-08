Dinamo Kiev-Rangers, UBRIACHI e MOLESTI: arrestati gli arbitri!

Clamoroso quanto è successo prima di Dinamo Kiev-Rangers, preliminare di Champions League: i due addetti VAR arrestati per ubriachezza molesta

La notte leoni, la mattina… si è giocata ieri nel campo neutro di Lublino in Polonia Dinamo Kiev-Rangers, preliminare di Champions League e finito con un pareggio. Per l’occasione la UEFA aveva designato Bartosz Frankowski e Tomasz Musial come addetti al VAR, ma i due arbitri polacchi non sono mai arrivati al campo perchè arrestati dalla polizia polacca per ubriachezza molesta.

Ma cosa è successo di preciso? La sera prima della partita, come riportato dai media polacchi i due si sono ubriacati e poi, dopo aver rubato un’insegna stradale, si sono nascosti in un vicino centro commerciale. Dopo le loro prodezze la polizia li ha fermati e sottoposti all’etilometro, che ha confermato valori di 1.7 e 1.8. I due sono stati immediatamente sospesi dalla UEFA che li ha sostituiti con Tomasz Kwiatkowski e Pawel Malec.