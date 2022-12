Dino Zoff su Emiliano Martinez: «Per me se si è campioni lo si deve essere in campo ma anche fuori»

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha parlato dei comportamenti del portiere dell’Argentina, Emiliano Martinez, dopo il Mondiale

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha parlato a 1 Station Radio.

PAROLE – «Per me se si è campioni lo si deve essere in campo ma anche fuori. Io ho sempre avuto rispetto dei miei avversari, sono un uomo di sport. Questo secondo me è l’aspetto più rilevante a qualsiasi livello si competi».