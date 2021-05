Diogo Dalot, parole di addio? «Un piacere giocare nel Milan»

Diogo Dalot con un post sui propri profili social ha condiviso un lungo messaggio su questa stagione con la maglia del Milan

Diogo Dalot ha condiviso sui propri profili social un lungo post sulla stagione con il Milan. Parole di addio? Il terzino portoghese era in prestito secco dal Manchester United ed in questo momento i rossoneri non hanno avviato discorsi per un possibile prolungamento. Le dichiarazioni del classe ’99.

«Nuovo paese, differenti esperienze, stessa passione. Che stagione piena di emozioni, con nuovi obiettivi da raggiungere e cose da imparare. È stata una grande annata per me ed un piacere far parte di questo team e questo meraviglioso club. Sono felice di averlo aiutato a tornare in Champions League!»