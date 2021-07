Alessio Dionisi parla del suo approdo al Sassuolo: ecco le dichiarazioni del tecnico che ringrazia anche Roberto De Zerbi

(da Antonio Parrotto, inviato a Sassuolo) – Alessio Dionisi parla del suo arrivo al Sassuolo.

SASSUOLO – «Non lo pensavo nemmeno io, non credevo di andar via da Empoli e che il Sassuolo potesse scegliere me. Ora sono qua e sono felice di esserci, non vedo l’ora di iniziare, anche se lo abbiamo già fatto. Il campionato inizia fra tre settimane e non vedo l’ora. Sono arrivato con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi in discussione, sapendo che sono un neofita della categoria. Questa è una squadra che ha grandi valori e spero di dare continuità al lavoro dell’anno scorso».

DE ZERBI – «Ho parlato con lui dopo aver firmato. È stato molto disponibile, gli ho chiesto un paio di cose da allenatori, lo ringrazio».