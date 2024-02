Huijsen giocherà per la Spagna: ecco le reazioni dall'Olanda

Nigel de Jong, direttore della federazione olandese, ha parlato al De Telegraaf della decisione di Dean Huijsen

Nigel de Jong, direttore della federazione olandese, ha parlato al De Telegraaf della decisione di Dean Huijsen di giocare per la nazionale spagnola e non per quella dei Paesi Bassi. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Tutti i giocatori con doppio passaporto sono ovviamente liberi di fare la propria scelta. Rispetteremo sempre la scelta che fa un giocatore. È stato un piacere lavorare con Dean nelle nostre squadre nazionali negli ultimi anni e gli auguriamo ogni successo per il futuro».