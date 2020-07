Domenech critica la Dea, Gasperini risponde ironico… – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha risposto in maniera ironica all’attacco lanciato da Domenech in vista della sfida con il Psg

Gian Piero Gasperini ha risposto in maniera ironica all’attacco lanciato da Raymond Domenech. L’ex ct della Francia aveva detto: «Non vedo come questa squadra dell’Atalanta possa preoccupare il PSG. È troppo debole in fase difensiva».

Il tecnico dell’Atalanta gli ha dato ragione con una punta di orgoglio e di rivalsa in vista del match con i francesi: «Ha ragione, ma speriamo di smentirlo».