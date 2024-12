Dominguez: «Bologna, ecco il gol che sogno di fare. So di piacere ai tifosi e voglio ricambiare l’affetto. Maradona parlò bene di me? Adesso dico cosa è davvero successo»

Le parole di Benjamin Dominguez, calciatore argentino del Bologna, sul suo impatto con il club rossoblù in Serie A. I dettagli

Benjamin Dominguez, 21 anni, sta convincendo l’esigente platea di Bologna. A La Gazzetta dello Sport il ragazzo argentino si è raccontato a fondo. Ecco alcuni estratti della sua intervista.

É SEMPRE STATO UN’ALA – «Destra o sinistra, sì. A volte ho giocato anche sotto la punta, trequartista, in un 4-4-1-1».

IDOLO DEI TIFOSI – «Me lo ha detto anche Lollo (De Silvestri, ndr) una volta: la gente dice che sei forte. E io ho solo un obiettivo: ricambiare l’affetto giocando bene».

ESORDIO CON GOL ANNULLATO A GENOVA – «Fu un bel gol (sorride, ndr), davvero. Ma prima la colpii di mano… Quel giorno mi è stata data l’opportunità di giocare da titolare e credo di averla sfruttata, anche se poi avrei dovuto fare meglio».

A BOLOGNA – «Solo con Maria, la mia fidanzata. Papà Sergio, che ha giocato a calcio ma fino agli amatori, e i miei fratelli Camila, Franco, Leonel e Joaquin sono in Argentina, con anche mamma Magdalena. Ma fra poco mi raggiungono qui, a Bologna».

COSA DISSE AGUERO – «Tutto ciò che è stato detto, e cioè che Maradona aveva fatto apprezzamenti su un giocatore delle giovanili del Gimnasia, era vero ma il soggetto non ero io. Peccato, ma è giusto ristabilire la verità».

QUALE GOL SOGNA IN SERIE A – (Benji va su Youtube e cerca “Gol Dominguez all’Independiente”): «Così: angolo, difensore che spazza l’area e io da 25 metri che la metto nel “sette”. Ecco, lo vorrei proprio così».