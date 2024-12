Donadoni esalta l’Atalanta: «Gasperini è il migliore, per lo scudetto dico questo»

Le parole di Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale, sull’inizio di stagione dell’Atalanta di Gasperini. Tutti i dettagli in merito

Roberto Donadoni ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’inizio di stagione dell’Atalanta.

ATALANTA-MILAN – «Sicuramente una bella partita tra due squadre che giocano in maniera propositiva. L’Atalanta ormai non mi sorprende più e sta dimostrando anche quest’anno di essere una grande squadra. Per il Milan sarà un test importante per capire molte cose, visto che finora i rossoneri sono stati altalenanti nelle prestazioni. Non a caso sono staccati in classifica a causa della mancanza di continuità nei risultati».

ATALANTA DA SCUDETTO – «Ormai l’Atalanta è indubbiamente una delle migliori squadre italiane e anche a livello internazionale hanno fatto un grande percorso, coronato dalla conquista dell’Europa League. Non hanno, a differenza degli altri, l’assillo di dover vincere il campionato per forza, ma tutte le potenzialità per giocarsela fino in fondo».

GASPERINI – «Gasp ha fatto sempre molto bene nella sua carriera, anche in situazioni di emergenza. I risultati ottenuti in questi anni parlano da soli in suo favore. Gasperini è un allenatore bravissimo e ha fatto un grandissimo lavoro trovando alle sue spalle un club, che l’ha sempre supportato permettendogli di poter operare in un certo modo. Per un tecnico è fondamentale avere una società che ti appoggia e ti sostiene per lavorare al meglio».