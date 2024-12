Donnarumma, il portiere potrebbe lasciare Parigi

L’estremo difensore del PSG potrebbe salutare il club francese: su di lui tante voci e possibili squadre

Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, potrebbe lasciare la capitale francese. Secondo La Gazzetta dello Sport, il futuro dell’estremo difensore della Nazionale potrebbe incaricarsi con l’Italia.

DONNARUMMA INTER- «Dove va Gigio? Il portiere nell’occhio del ciclone è Gigio Donnarumma, a Parigi dal 2021. L’ex numero uno rossonero guadagna 11 milioni l’anno e il suo legame con i parigini è in una pausa di riflessione. La porta è aperta. Così come la domanda successiva: dove può andare Gigio? Escluso un ritorno al Milan. La contestazione dell’anno scorso resta il manifesto del perché non può rientrare a San Siro. In occasione della sfida di Champions contro il Psg, decisa da Leao e Giroud, lo stadio lo accolse con banconote false con la sua immagine stampata e fischi continui. Nessuno gli ha mai perdonato il modo in cui se ne andò. L’Inter? I nerazzurri lasceranno andare Sommer – in scadenza nel 2026 – e hanno investito su Martinez, pagato 15 milioni bonus compresi. Molto difficile anche qui. Restano Juventus e Napoli. Di sicuro il fattore stipendio incide sulla destinazione. Più probabile l’ipotesi estera: nel 2026 Ederson e Courtois potrebbero salutare Manchester City e Real Madrid. I loro contratti sono in scadenza. L’età è dalla parte di Gigio: avrà 27 anni»