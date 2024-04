Donnarumma, diverbio col quarto uomo: «E’ grave quello che mi hai detto»

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha avuto un diverbio accesso nel tunnel con il quarto uomo della partita

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha avuto un diverbio accesso nel tunnel con il quarto uomo della partita. Il portiere, rimasto in panchina per 90′, è andato a parlare con l’assistente al termine della gara. Le immagini sono state riprese dalle telecamere con il portiere che avrebbe chiesto, in modo pacato, spiegazioni circa i soli 4′ di recupero concessi.

A quel punto la risposta del quarto uomo: «Hai avuto novanta minuti per vincere» non è andata giù all’estremo difensore che ha risposto così: «Avete commesso un grande errore e mi rispondi in questo modo?! Io ti ho chiesto: perché quattro minuti e tu mi ha risposto così. È grave, è molto grave… ti ho fatto una domanda e mi hai risposto in quel modo. È grave, è grave».