Dopo Rincon ora il Toro aspetta Bonifazi, ma il centrale potrebbe partire

Ieri il Toro ha riabbracciato al Filadelfia Rincon, il prossimo rientro sarà quello di Bonifazi, ma il difensore potrebbe essere ceduto

Tomas Rincon ha svolto il primo allenamento al Filadelfia ieri, dopo le fatiche di Copa America, e domani al gruppo si unirà invece Kevin Bonifazi. Ma il futuro del centrale potrebbe anche non essere al Toro. Se il venezuelano è un punto fisso della formazione di Mazzarri, lo stesso non può infatti dirsi di Bonifazi. Il tecnico toscano ha avuto a disposizione il difensore reatino per sei mesi durante il suo primo anno granata, e lo ha impiegato in sole sei occasioni. Dopo l’ottima stagione in prestito alla Spal l’azzurrino ora chiede spazio, e la grande concorrenza del reparto granata potrebbe penalizzarlo un’altra volta.

Per questo Bonifazi potrebbe essere sacrificato sul mercato, anche perché la sua valutazione in crescita potrebbe consentire alla società di fare un vero affare. Prodotto del vivaio granata, sarebbe infatti una plusvalenza quasi totale. Per una cessione a titolo definitivo il presidente Cairo chiede 15 milioni di euro, e le pretendenti non mancano. La Spal è pronta a tutto pur di riportarlo a Ferrara, ma la cifra ha complicato l’affare. Il Toro è pronto a valutare uno scambio con Fares, ma per gli emiliani è incedibile. Sul giocatore c’è anche l’Udinese, nelle cui file milita De Paul, altro obiettivo di mercato granata. Lazio, Fiorentina e Parma sono alla finestra, e il Toro si frega le mani, nella speranza che si scateni un’asta in grado di far lievitare ulteriormente il prezzo del giocatore.