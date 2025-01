Dorgu Lecce, maxi offerta dall’Inghilterra per l’esterno dei pugliesi. Ecco le novità sul mercato

Dorgu Lecce, il Manchester United ha offerto 30 milioni di euro ai pugliesi per assicurarsi il talento giallorosso. L’annuncio di Fabrizio Romano

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Manchester United avrebbe offerto per Dorgu del Lecce 30 milioni di euro. Ecco le novità.

DORGU LECCE, LA SITUAZIONE – Il Manchester United ha inviato una nuova offerta per Patrick Dorgu, come rivelato oggi. La proposta ora supera i 30 milioni € e il club sta cercando di concretizzarla, anche dopo il via libera del giocatore di due giorni fa. Affare fatto.