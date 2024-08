Douglas Luiz si PRESENTA alla Juve: «L’obiettivo è quello di VINCERE. Ecco perché ho SCELTO i bianconeri»

Conferenza stampa Douglas Luiz Juve, le dichiarazioni del nuovo centrocampista bianconero: tra entusiasmo e grande voglia di fare

Ecco le parole del nuovo giocatore della Juventus Douglas Luiz: tra entusiasmo, voglia di fare e di mettersi a disposizione agli ordini di Thiago Motta.

SENSAZIONI INIZIALI ALLA JUVE «Buongiorno. Ho avuto un’impressione molto positiva e la Juve è un club enorme. Molti grandi giocatori sono passati qui e questo mi motiva. Sono sicuro sarà una buona stagione per noi. Ci stiamo allenando bene con mister Motta e sono contento per tutto quello che sta succedendo».

COSA TI HA IMPRESSIONATO DA SUBITO «Mi ha impressionato la grandezza del club, lo stadio, la passione dei tifosi per i giocatori e la società. Sono molto felice di essere qua. Credo che sarà una stagione molto importante e lotteremo tutti insieme per ottenere grandi risultati».

DANILO E BREMER «Sì, certo mi hanno aiutato molto in questa trattativa. Tutti i giorni che mi svegliavo sentivo Danilo che mi diceva’ Forza Juve’. Mi ha raccontato molto del club e motivato a venire qua. Chiaramente sentire un tuo compagno di Nazionale che ti aspetta in un club e che ti dice che puoi fare la differenza è un’altra cosa».

RICHIESTE MOTTA «Sembra che io il mister ci conosciamo da tempo. Un allenatore giovane, ti dà libertà di parlare e comunicare di tattica e aspetti di gioco. Il nostro rapporto è molto positivo. Non ho preferenze sul ruolo, ma mi piace stare di più vicino alla porta. Ma se la Juve avrà bisogno non avrò nessun problema ».

COME TI HA CONVINTO LA JUVE E AMBIZIONI «Non ci sono state bisogno di tanto per convincermi. la grandezza di questo club parla da solo. Quando ho saputo dell’interesse della Juve mi sono concentrato subito su questo. Passaggio importante per me della carriera, lavorerò duramente per me e per la Juventus.».

TI SENTI PRONTO A PRENDERTI IL CENTROCAMPO SULLE SPALLE «Giocare nella Juve non può essere facile e sento la responsabilità. Il valore dell’acquisto è alto, ma continuerò a lavorare duramente. Voglio essere un esempio con i giovani, sono venuto qui per imparare e per insegnare anche. Sento questa responsabilità e voglio prendermela ».

COSA TI ASPETTI DALLA SERIE A «Io vengo da un campionato tra i più difficili e sono contento di questa esperienza. Io voglio fare di più in Serie A. Sono preparato per questo momento e sono pronto. Obiettivi? Sono conseguenze del lavoro che si fa. Alle volte meglio un assist che un gol».

VEDI LA JUVE PRONTA PER VINCERE «Come gli obiettivi anche i titoli vanno in base a quanto si lavora. Un gruppo molto competente, con giovani che vogliono imparare. Un gruppo positivo e di esperienza come il nostro capitano Danilo. Daremo il meglio per la Juve e se Dio vuole proveremo a conquistare un titolo ».