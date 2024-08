Dovbyk Roma, l’attaccante è sbarcato a CIAMPINO: l’entusiasmo dei tifosi e i DETTAGLI della trattativa

Artem Dovbyk è atterrato a Ciampino pochi minuti fa: grande entusiasmo dei tifosi della Roma: tutti i dettagli della trattativa

Nuovo arrivo in casa Roma: dopo Soulé nei giorni scorsi oggi è il turno di Artem Dovbyk, che è sbarcato pochi minuti fa all’aeroporto di Ciampino. Accordo raggiunto ieri con il Girona dal nuovo ds Ghisolfi e la CEO Souloukou.

Come per l’argentino ex Juve è attesa un’accoglienza molto calorosa da parte della tifoseria giallorossa. La Roma ha chiuso a 32 milioni di euro di parte fissa più bonus e percentuale sulla futura rivendita, per un totale di 38.5 milioni, mentre il calciatore ha firmato un quinquennale a 3.5 milioni.