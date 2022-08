Draxler lascia il PSG? Possibile ritorno last minute in Bundesliga per il trequartista tedesco

Doveva diventare uno dei protagonisti del Psg delle stelle, ma Julian Draxler non è mai riuscito a brillare come si pensava potesse, visto il suo potenziale.

L’esterno, arrivato nel gennaio del 2017 dal Wolfsburg per 36milioni più 6 di bonus, non è mai esploso, chiuso rapidamente dalla concorrenza di Neymar. Con un ingaggio da 5 milioni netti, il tedesco potrebbe diventare un obiettivo lastminute per qualche club tedesco, come l’Hertha Berlino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.