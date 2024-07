Dries Mertens: «A Immobile ho spiegato una COSA della Turchia… CONTE top per il Napoli, con LUKAKU può puntare a vincere. La gente va allo stadio per vedere Kvaratskheila»

Dries Mertens, attuale attaccante del Galatasaray, è tornato a parlare del Napoli e di altri argomenti interessanti

Dries Mertens è stato un attaccante che al Napoli ha fatto la storia, facendosi amare. Oggi “Ciro” osserva la situazione della squadra di Antonio Conte e dice la sua a La Gazzetta dello Sport, mentre a 37 anni continua a giocare nel Galatasaray.

DOVEVA SMETTERE, É ANCORA IN CAMPO – «Sì. Infatti, ora non mi sbilancio più. Non so se quella che sta per iniziare sarà la mia ultima stagione: lo vedremo più in là. Ho trovato un club che mi fa sentire importante e mi circonda di giocatori forti. E poi a Istanbul si sta bene. La città è molto grande, è una bella esperienza».

IMMOBILE AL BESIKTAS – «Sì, l’ho già chiamato. Gli ho spiegato che in Turchia c’è soltanto un Ciro e che si dovrà mettere in fila… Scherzi a parte, sono contento. È un altro grande attaccante che sceglie la Super Lig. Io faccio coppia con Icardi, mi trovo bene. Uno pensa agli assist, l’altro ai gol. Noi due in Serie A? Ma no, abbiamo già fatto il nostro…».

COLLABORATORE DI CONTE – «No, non ne abbiamo mai parlato. Conte, però, l’ho sentito e mi ha fatto una bella impressione. È una brava persona e un grande allenatore, ha carisma, è l’uomo giusto al momento giusto. Per i calciatori del Napoli ci sarà da pedalare, ma va bene così. L’assenza dalle coppe europee è un vantaggio soltanto se in settimana lavori sodo. E con Conte sarà così».

POTEVA ANDARE NELLA LAZIO DI SARRI – «No. Non mi interessava, perché dopo tanti anni con il Napoli non avevo voglia di giocare per un altro club di Serie A. Preferivo trasferirmi all’estero e ho scelto il Galatasaray per questo motivo. Fossi rimasto in Italia, sarei andato alla Salernitana… così potevo continuare a vivere a Napoli».

KVARATSKHELIA – «A chi non piace? La gente va allo stadio per vedere quelli come lui. Si inventa giocate mozzafiato, è spettacolare. Lo scudetto del 2023 è in gran parte merito suo».

LUKAKU – «Romelu è un grande amico e un ottimo calciatore. Vederlo a Napoli mi farebbe molto, molto piacere, perché con lui puoi puntare a vincere. Se mi ha chiesto una mano per prendere casa? No, penso non abbia bisogno di aiuto…».