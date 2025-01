Dumfries è lo specialista: il gol all’Empoli conferma la sua eccellenza sui calci d’angolo. Eppure l’anno scorso non era così…

Inter, Denzel Dumfries sta diventando uno specialista dei gol su calcio d’angolo: il confronto con la scorsa stagione

Con quello di ieri che è valso il momentaneo 2-0 sull’Empoli, l’Inter è già a quota 6 nei gol da calcio d’angolo. Il 50% dei quali li ha realizzato Dumfries: l’olandese ieri è stato letale con un salto in terzo tempo, è andato a deviare la palla ad un’altezza vertiginosa e l’ha messa dove non ci poteva arrivare proprio nessuno. In precedenza aveva colpito contro la Juventus, riprendendo una respinta di Danilo e facendosi trovare pronto a scovare un varco nelle maglie della difesa bianconera. Aveva poi concesso il bis a Riad, in semifinale di Supercoppa con l’Atalanta, segnando con un’acrobazia stilisticamente pregevole. L’altra metà dei gol è stata opera di Thuram, Asllani e Carlos Augusto.

Da segnalare che lo scorso anno, nella stagione della stella, l’Inter era andata 8 volte in rete da corner, una quota assolutamente raggiungibile e superabile tenendo conto di quante partite ancora si devono giocare. E, dato davvero curioso, Dumfries non aveva mai avuto una parte in questa voce.