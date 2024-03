Dumfries Inter, l’olandese è sacrificabile ma con prezzi a ribasso

Dumfries è il primo nome nella lista dei papabili per la cessione da parte dell’Inter per cercare di avere liquidità e fare mercato

L’olandese, ha il contratto in scadenza nel 2025, resta il giocatore che i nerazzurri cederebbero con meno difficoltà. La sua stagione, però, non è stata esaltante e la sua valutazione adesso non supera i 30-35 milioni: a meno che non arrivi in soccorso un grande Europeo. Lo scrive Tuttosport.