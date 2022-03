Dybala lascia la Juve? Le ultimissime novità

Dybala lascia la Juve? Un top club europeo è pronto a fare sul serio: le ultimissime sull’attaccante argentino

In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata al rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è ad un bivio: rinnovare e proseguire la sua avventura a Torino o cambiare aria?

Una decisione che, come è noto, non dipende tutta dalla Joya. Intanto su Dybala iniziano a muoversi i top club europei: tra questi ci sarebbe il Barcellona, pronto a fare sul serio per l’argentino in caso di mancato accordo per il prolungamento del contratto con i bianconeri. A riportarlo è Fichajes.net.