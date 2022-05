Dybala Inter, Marotta va all’assalto: incontro in programma con Antun

Dybala Inter, Marotta prepara l’assalto all’attaccante argentino. In programma un nuovo incontro tra l’ad nerazzurro e Jorge Antun

L’Inter insiste per Paulo Dybala ed è desiderosa di chiudere quanto prima per l’attaccante argentino. Previsto per la giornata di oggi un nuovo vertice tra i nerazzurri e l’agente della Joya.

Un incontro in cui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter scoprirà le carte e presenterà la sua offerta per l’ormai ex numero 10 della Juventus. Una proposta che dovrebbe spingersi ad un massimo di 7 milioni di euro bonus compresi.