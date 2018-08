Il retroscena: «Pensavo di giocare…». Dybala e la delusione post-Lazio

L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, pensava di giocare contro la Lazio e lo avrebbe confessato ai compagni

Nessuna polemica e nessun caso Dybala ma la Joya, fino a giovedì, si aspettava di scendere in campo contro la Lazio. Massimiliano Allegri ha optato per un più prudente 4-3-3, abbandonando il 4-2-3-1 a trazione anteriore visto contro il Chievo Verona all’esordio. Il tecnico della Juventus ha inserito un centrocampista in più (Matuidi) e ha rivoluzionato l’attacco, escludendo Cuadardo, Dybala e Douglas Costa, per Bernardeschi e Mario Mandzukic. La mossa ha pagato perché i bianconeri non hanno incassato gol e hanno vinto per 2-0 contro un avversario importante.

«Grande partita e grande trionfo quello di oggi! Grandissimi tutti!» ha scritto il numero 10 dopo la sfida. Un pizzico di delusione però, secondo Il Corriere di Torino, nonostante le parole del giocatore sui social, c’è stata. «Gioco al 100%» avrebbe detto il giocatore a un compagno di squadra. Così non è stato perché l’allenatore ha deciso di cambiare sistema di gioco, inserendo Bernardeschi per dare una mano in fase difensiva a Joao Cancelo. Nessun caso come detto ma una normale delusione per non essere sceso in campo all’esordio ufficiale, nemmeno un minuto. Sabato c’è il Parma: un’occasione buona per la Joya per provare a riscattarsi.