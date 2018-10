Dybala finalmente decisivo: sarà l’anno della Joya?

Paulo Dybala è atteso da un anno importante. Segnali importanti per il 10, decisivo anche in Champions League

Di lui si ricordano ‘solo’ la tripletta in Champions League contro il Barcellona e il gol al Tottenham nel ritorno. Poi il nulla o quasi. Paulo Dybala non ha un gran rapporto con la Champions League e in tanti, all’inizio della stagione, speravano nello scatto decisivo del giocatore bianconero. Con il gol realizzato ieri a Old Trafford, il 10 della Juve ha segnato cinque gol nelle ultime quattro partite di Champions League, tanti quanti nelle precedenti 24 presenze nella competizione.

Un segnale importante per un giocatore chiamato al definitivo salto di qualità. Dybala è al quarto anno di Juve e dopo 3 giornate di Champions ha già eguagliato il suo record di marcature nella massima competizione europea ed è il capocannoniere stagionale dei bianconeri con 5 reti, insieme a CR7 (il portoghese non ha ancora segnato in Champions). La Juve dunque è ‘costretta’ ad aggrapparsi a Dybala. Il numero 10 ha ripetuto le gesta del suo grande predecessore, ovvero Alex Del Piero: nel’96 Ale timbrò l’1-0 bianconero a Old Trafford, ieri ci ha pensato Paulo, che sta diventando grande, forse anche grazie alla presenza di Ronaldo. Il primo passo è essere decisivo nelle grandi sfide e ora la Juve sa di poter contare anche su Paulo.