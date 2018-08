Spalla di CR7? Il compito scomodo che fa vittime illustri

Allegri ragiona: qual è la spalla ideale per Cristiano Ronaldo? Dybala-Mandzukic: ne resterà soltanto uno?

Paulo Dybala o Mario Mandzukic? Massimiliano Allegri ha scelto la Joya nella sfida inaugurale contro il Chievo Verona e ha optato per il croato nella seconda gara contro la Lazio, dando seguito all’esperimento intravisto nel finale di Verona, con CR7 sulla fascia sinistra e Marione punta centrale. A Verona il portoghese ha potuto sfruttare il movimento e il peso di Mandzukic, trovando più spazio sulla fascia, mentre con la Lazio ha faticato più del dovuto ma si è reso comunque pericoloso, specie nel secondo tempo.

Anche alla Juve, come al Real, si ripropone un annoso quesito: qual è la spalla ideale per Cristiano Ronaldo? Come nel Real, chi non è compatibile con il campione portoghese rimane fuori. Karim Benzema è il partner ideale: lui e CR7 hanno ‘fatto fuori’, col passare dei mesi e degli anni, Gonzalo Higuain, Chicharito Hernandez, Alvaro Morata, Adebayor e lo stesso Gareth Bale ha ‘assaggiato’ molte volte la panchina nei suoi anni madrileni. D’altronde Cristiano ha segnato il 32,14% delle reti realizzate dalla squadra in campionato, e addirittura il 40,17% delle reti realizzate in Champions. Ora il dubbio è tutto juventino: Marione è apparso il più adatto ma la Joya non può rimanere fuori. Il dilemma è tutto per Allegri: Dybala o Mandzukic accanto a Cristiano Ronaldo?