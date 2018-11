La Juve vince ma soffre e si gode il… Dybaldo

La Juventus si gode Dybaldo. Funziona la coppia Dybala più Cristiano Ronaldo. Ecco i numeri dei due attaccanti

La Juve non è ancora compiuta del tutto, ha sofferto anche contro il Cagliari, ha rischiato il 2-2 beffa prima del 3-1 liberatorio di Cuadrado e intanto si gode il Dybaldo, creatura mitologica formata da Dybala e Cristiano Ronaldo. Mario Mandzukic ha saltato la gara e Allegri si è affidato nuovamente alla Joya insieme a Ronaldo (più Douglas Costa, uscito al termine del primo tempo). I due attaccanti si trovano alla perfezione, si cercano e si mettono a servizio della squadra.

Paulo ha sbloccato la gara con il suo gol più veloce (il secondo più veloce di sempre nella storia della Juventus dopo quello di Vidal, il secondo più veloce di questo campionato dopo quello realizzato da Caputo contro il Sassuolo), Cristiano non ha trovato il gol ma ha fatto tremare il palo ma è stato ancora una volta protagonista con l’assist decisivo per il gol del definitivo 3-1 realizzato da Juan Cuadrado nella ripresa. Sono 13 i gol realizzati da Cristiano Ronaldo (7, tutte in campionato) e Dybala (6, di cui 2 in campionato) in questa stagione. La Juve ancora non convince del tutto ma nel frattempo si gode il Dybaldo.