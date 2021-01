Dzeko Sanchez, operazione sempre più in salita: le ultime

Sembra sempre più in salita lo scambio tra Edin Dzeko all’Inter ed Alexis Sanchez alla Roma: le ultime sulla trattativa

Si fa sempre più improbabile l’ipotesi di vedere Edin Dzeko all’Inter ed Alexis Sanchez alla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport l’affare tra i due club sarebbe addirittura saltato senza margini per continuare a trattare.

Tiago Pinto tornerà nella Capitale questa sera quindi mancano davvero poche ore prima che l’affare tramonti definitivamente. Difficile trovare la quadra economica in così poco tempo: mancanza d’accordo sul fattore differenza degli stipendi. La Roma a queste condizioni non darà l’ok per la trattativa che salterà qualora l’Inter non rilancerà con altre modalità.