Atalanta, Marcolini stregato da Ederson: «É cresciuto tantissimo, l’ennesima prova dell’ottimo lavoro della società»

Atalanta, le parole dell’ex Michele Marcolini su Ederson: «Fa entrambe le fasi ad alta intensità. E’ cresciuto tantissimo con Gasperini»

L’Atalanta scende in campo domani sera contro il Milan per continuare a coltivare il sogno Scudetto: la squadra di Gasperini contro i rossoneri si affiderà ancora a centrocampo alla coppia Ederson-De Roon, colonna portante dell’impianto di Gasperini. E del brasiliano ha parlato a la Gazzetta dello Sport l’ex nerazzurro Michele Marcolini, per tre anni a Bergamo. Di seguito le sue parole.

LA PRIMA PAROLA CHE GLI VIENE IN MENTE SE PENSA AD EDERSON – «Wow! La prima idea è un’esclamazione perché è straordinario. Fa entrambe le fasi ad alta intensità. E’ cresciuto tantissimo da quando è allenato da Gasperini e da quando è a Bergamo. Lui e De Roon garantiscono qualità e quantità in mezzo al campo. Non è un caso che siano i giocatori più utilizzati. Sono l’ago della bilancia».

DUELLO CON REIJNDERS – «Immagino una partita dura lì in mezzo. L’olandese rende moltissimo anche partendo da dietro. Quando era arrivato in Italia sembrava più una mezzala, adesso ha arretrato il raggio ed è un signor giocatore».

ABILITA’ DELLA DIRIGENZA NEL VEDERE LONTANO – «Gli acquisti sbagliati sono stati davvero pochi in questi anni. La società e Gasperini hanno un metodo di lavoro che aiuta i giocatori a migliorarsi. Lavorando bene nella parte scouting e poi in campo. La squadra è un modello in campo, una squadra divertente e concreta. E anche il club è un punto di riferimento ormai».