Elmas: «Passare in Bundesliga e unirmi al Lipsia è un sogno»

Eljif Elmas, centrocampista del Lipsia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club tedesco dopo il passaggio in Bundesliga.

PAROLE – «Passare in Bundesliga e unirmi al Lipsia è un sogno per me. Il club è noto per il calcio speciale che gioca. A loro piace il gegenpressing, giocano con ritmo e hanno un attacco forte. Mi piace tutto questo. La squadra è un bel mix di giovani talenti, che qui possono migliorare molto e giocatori che hanno fatto esperienza e ottenuto molto nei loro lunghi periodi al club. Ecco perché trasferirmi al Lipsia è il passo giusto per me e non vedo l’ora di incontrare tutti a gennaio. Il Lipsia si è affermato come una delle migliori squadre della Bundesliga e in un brevissimo periodo di tempo è diventato un grande nome del calcio europeo. Quando ho parlato con Rouven Schröder (il direttore sportivo) e Marco Rose (l’allenatore) , ho capito subito: voglio giocare per questo club! Abbiamo una seconda metà di stagione difficile. Voglio aiutarci a rimanere ai vertici della Bundesliga e cercare di battere il Real Madrid in Champions League».