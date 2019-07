Elmas sempre più vicino al Napoli: in Italia a giorni

Eljif Elmas è sempre più vicino al Napoli. Il centrocampista ha già un accordo con il club azzurro e presto arriverà in Italia

Il futuro di Elmas sarà in Italia. Il centrocampista ha un accordo con il Napoli sulla base di un contratto di cinque anni da un milione di euro a stagione e non è stato convocato dal Fenerbahce per il ritiro.

Anche con il club turco c’è l’accordo sulla base di 18 milioni, 15 più 3 di bonus. Come riportano i media turchi, il giocatore arriverà in Italia nelle prossime 48 ore per svolgere le visite mediche.