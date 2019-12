Elneny-Milan, la frenata dell’agente: «Pensa solo a far bene al Besiktas»

Mohamed Elneny è un obiettivo di mercato del Milan per gennaio ma l’agente dell’egiziano ha frenato sulla trattativa

Mohamed Elneny è un nome caldo per il Milan per il mercato di gennaio. Il mediano egiziano, in prestito dall’Arsenal ma attualmente in Turchia, è al centro di moltissime voci di mercato che lo danno per fatto al Diavolo. Tuttavia, l’ agente del calciatore, Christian Emile, ha chiarito al Mail che non è in procinto di andare al Milan.

«I rumors sono un piacere perché spiegano che Mohamed sta facendo bene ma sta pensando solo a far bene al Besiktas nel suo periodo in prestito»