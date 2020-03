Emergenza Coronavirus, Lione alla Juve: «A presto, amici!»

Il match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Lione e Juventus è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il club francese ha pubblicato su Twitter un messaggio ai bianconeri: «Questa sera avevamo un incontro con voi. Questa partita è solo rinviata. L’Olympique Lione offre supporto e solidarietà a tutti coloro che amano la Juventus e in generale a tutti i nostri amici transalpini».

On avait rendez-vous ce soir chez vous. Ce n’est que partie remise.

L’OL apporte son soutien et sa solidarité à tous ceux qui aiment la @juventusfc et plus globalement encore à tous nos amis transalpins.

A presto Amici ! 🤝#distantimauniti pic.twitter.com/Wpodcu3cte

— Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2020