Nuovi volti sulle fasce per l’Inter. Il club nerazzurro è sulle tracce di Emerson Palmieri e Darmian per la prossima stagione

L’Inter acquisterà almeno due nuovi terzini nella prossima stagione. L’obiettivo nerazzurro infatti è quello di lasciar andare Cedric Soares, considerata una soluzione tampone last minute ai problemi fisici di Vrsaljko, e anche Dalbert. Asamoah e D’Ambrosio si giocheranno il posto con due nuovi compagni. A destra c’è Matteo Darmian: il terzino italiano del Manchester United è in pole per arrivare in nerazzurro. Ausilio l’ha trattato anche un anno fa, idem Marotta. Il giocatore ha un contratto fino al 2020 e ha un valore di mercato tra i 10 e i 12 milioni di euro. L’ex Toro è in pole per trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Occhio poi a Emerson Palmieri.

Il terzino sinistro del Chelsea, che ha già un’esperienza in Italia con la maglia della Roma ed è anche stato convocato in nazionale, potrebbe lasciare i londinesi. Di recente ha ritrovato un po’ di continuità con i Blues, ma in generale in questa stagione ha giocato poco. Il Chelsea ha investito 20 milioni più bonus nel gennaio del 2018. Il giocatore si trova bene a Londra ma non è un titolare e potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria nella prossima stagione. L’Inter ci pensa.