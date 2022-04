Emery: «Giochiamo contro i favoriti per la vittoria della Champions»

Le parole di Emery in vista della semifinale di andata di Champions League contro il Liverpool di domani sera

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Liverpool. Di seguito le sue dichiarazioni.

«Trovo naturale essere qui. E ora ci troviamo a un livello di difficoltà maggiore, dopo Juventus e Bayern. Andiamo sull’onda delle esperienze che abbiamo fatto. Servirà concentrazione su ogni aspetto della partita. Giochiamo contro i favoriti per la vittoria della competizione, ma vogliamo essere protagonisti. Non sarà un esito scontato, il rivale può essere superiore a noi, ma abbiamo le nostre armi per poter competere»