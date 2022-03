Emery spera nel recupero del big per la Juve: «C’è ancora tempo». Le dichiarazioni del tecnico del Villarreal

Il tecnico del Villarreal Emery ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni di Gerard Moreno in vista della gara di ritorno di Champions League contro la Juve. Le sue parole.

EMERY – «Dopo una ricaduta, l’infortunio di Gerard è in via di guarigione, ma prima di poter tornare a giocare deve essere in forma fisicamente con un buon tono muscolare. Questi alti e bassi che ha avuto dall’inizio della stagione hanno impedito che si senta fisicamente a posto quando ha giocato. Stiamo provando a recuperarlo, non abbiamo preso ancora una decisione. Una volta recuperato, potrà lavorare bene fisicamente e poi potrà fare buone prestazioni perché ci serve per il finale di stagione. Questo fine settimana non sarà disponibile ma il suo percorso di recupero continua e contiamo di averlo presto al meglio. Se ci sarà per la sfida contro la Juventus? Manca ancora tanto tempo»