Empoli, Corsi: «Caputo? Impossibile resti. Su di lui mezza Serie A»

Il presidente del’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato del futuro di Caputo, sempre più richiesto dalle squadre di Serie A

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha confermato l’interessamento di diverse squadre di Serie A su Caputo.

Ecco le sue parole: «Nella prossima stagione ripartiremo da un allenatore giovane e motivato, uno che consideri Empoli come un’opportunità importante per la sua carriera. Caputo? Sì, sarà quasi impossibile tenere qui Caputo e altri tre-quattro giovani talenti. Ciccio ha mezza Serie A su di lui, in questo momento mi sembra davvero difficile che possa decidere di restare a Empoli in cadetteria».