Empoli, Corsi: «Dobbiamo PUNTARE IN ALTO e non mollare. Sul nostro calciomercato...»

Le parole del presidente dell’Empoli Corsi ha voluto parlare dell’inizio di stagione da parte degli azzurri toscani

«Era difficile sperare in un avvio di campionato del genere, ora bisogna prenderci il meglio di quello che porta e comporta tralasciando, invece, il peggio. Che non possiamo permetterci il lusso non solo di mollare ma anche solo di allentare la presa. Anzi, questo è il momento di pigiare sull’accelleratore, di dare ancora di più. E, sia chiaro, è un discorso che riguarda tutti ma parte da noi dirigenti.Il nostro mercato non si è chiuso a zero, si è chiuso con un segno positivo di 10,5 milioni. Ma anche in questo caso, come per la squadra sul campo di gioco, bisogna pensare che si può e si deve fare meglio. I conti, tanto per essere chiari, dicono che avremmo dovuto chiuderlo a +16. Juve? Da un certo punto di vista è quasi un bene. Il fatto che ci sia la Juventus si porterà a dare il 105%, tutti quanti, per provare a fare una bella figura. Sarà una bella giornata di sport, un’altra festa per la nostra città, e speriamo di onorarla al meglio.Si respira un bel clima, è vero. I tifosi più attempati, come me, sanno bene cosa ci aspetta ma i più giovani soprattutto sembrano ancora galvanizzati dalla notte magica del 26 maggio scorso, quando abbiamo battuto la Roma conquistandoci la salvezza in casa nostra»