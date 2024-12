D’Aversa esalta il suo Empoli: «La vittoria in Coppa Italia ci ha portato quelle consapevolezze. Verona? Gara importante»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro il Verona

Roberto D’Aversa, nella conferenza stampa di presentazione della partita di Serie A dell’Empoli contro il Verona. Di seguito le sue parole.

VERONA – «Il Bentegodi è uno stadio che spinge molto, troveremo un ambiente caldo e dovremo farci trovare pronti indipendentemente dal momento dell’avversario, quella è una situazione che non ci compete. Noi dovremo ragionare sulla squadra che andiamo ad affrontare, sappiamo che farà di tutto per ottenere un risultato positivo. La dovremo affrontare nel migliore dei modi sia dal punto di vista fisico che psicologico, è uno scontro diretto molto importante. A questo contribuisce molto il fatto che in un paio di partite ha preso tanti gol, è successo contro l’Inter e contro l’Atalanta. Ma è anche vero che ha battuto in casa Roma e Napoli: questo sta a significare che lo stadio spinge e noi dobbiamo restare in gara qualsiasi cosa accada. Guai a pensare che l’impegno sarà semplice perché hanno questi numeri: ripeto, in casa hanno battuto Roma e Napoli. Dobbiamo essere bravi noi a non farli uscire dal momento di difficoltà».

CONSAPEVOLEZZE E COPPA ITALIA– «E’ chiaro che il risultato positivo genera entusiasmo, ma non deve trasformarsi in euforia. Per quanto riguarda la condizione psico-fisica della squadra posso dire che è ottimale. Ma tutto poi dipende da come noi affrontiamo questa partita: deve esserci entusiasmo per la vittoria di Firenze, ma non di più. Bisognerà essere maturi. De Sciglio fa parte dei convocati, Grassi no. La determinazione è tutto, non solo in un contrasto ma anche nel battere una rimessa laterale. Sono i dettagli che nell’arco di una partita ti fanno vincere o perdere una gara».