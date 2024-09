L’Empoli di D’AVERSA ha un modo ricorrente per segnare: i 2 GOL di GYASI non sono una coincidenza

Lo stile di gioco dell’Empoli dopo l’arrivo di Roberto D’Aversa in panchina. Tutti i dettagli in merito

Ancora imbattuto dopo 3 giornate, nonostante due trasferte sulla carta non proprio agevoli come quelle di Roma e Bologna, l’Empoli di D’Aversa sta avendo un modo ricorrente di andare in gol. L’autore è sempre lo stesso, quel Gyasi che sembra un altro rispetto al passato. Lo sviluppo dell’azione che ha colpito tanto la difesa giallorossa 7 giorni fa quanto quella rossoblu ieri prevede l’arrivo di Pezzella a mettere palloni invitanti al centro.

Ieri Gyasi ha colpito di petto, arrivando a tutta velocità. Contro la Roma ha avuto bisogno del prolungamento di testa di Colombo. In ogni caso, due ottime manovre, anche se il vice allenatore Sullo, ieri in panchina, ha detto che non si deve «guardare la classifica», che con 5 punti mette l’Empoli in una posizione insperata a inizio stagione.