Empoli Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Castellani andrà in scena la sfida di Serie A tra Empoli e Fiorentina. Un derby con in palio punti pesantissimi perché entrambe le squadre arrivano da momenti diversi. Gli azzurri dopo l’arrivo di Nicola in panchina hanno ritrovato punti e morale, soprattutto dopo il pari con la Juve. L’obiettivo della salvezza è alla portata e in queste ultime giornate c’è il bisogno di fare più punti possibili. Dall’altra parte, invece, il 2024 non è iniziato al meglio: una sola vittoria, quella contro il Frosinone, e poi tanti risultati negativi. I Viola hanno meno certezze rispetto alla prima parte di stagione ma vogliono comunque continuare a lottare per restare agganciato al treno per l’Europa. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismaily, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. Allenatore: Nicola

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, M. Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano

Empoli-Fiorentina: orario e dove vederla

Empoli-Fiorentina gara delle ore 15 della domenica, proseguirà con la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. Al Castellani sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.