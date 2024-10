Empoli Gemmi: «Rigore? Faccio fatica a vedere dei contatti; ecco cosa dico ad Anjorin»

Le parole di Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani contro il Napoli

Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli per commentare anche il rigore concesso ai partenopei. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE E RIGORE – «Siamo contenti della prestazione, ci fa piacere confrontarci con queste realtà molto più qualificate della nostra. Tutto questo ci inorgoglisce, poi i punti sono sempre zero e quindi ti viene sempre il rammarico però abbiamo fatto di tutto per restare in partita e penso che così è stato. Poi dopo se vogliamo parlare del rigore faccio davvero fatica a capirlo, non vedo proprio contatti ma forse ho visto male».

ANJORIN – «Siamo contenti di cosa sta facendo in questo momento, non siamo super bravi, siamo stati svegli a entrare in un’operazione che si poteva fare. Conoscevamo le qualità del giocatore e abbiamo trovato le condizioni per portarlo a Empoli, è stato un lavoro un po’ di tutti. Mi fa piacere parlare bene di Anjorin, però vorrei delle spiegazioni sul rigore. Non c’è per niente contatto tra Anjorin e Politano, c’è spazio tra i piedi dei giocatori. Poi l’arbitro può sbagliare, ma questo pesa sul risultato. Probabilmente avremmo perso uguale, ma credo questo rigore non ci fosse. Non sono venuto a fare polemica, ma questo rigore non lo capisco».