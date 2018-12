Empoli, il ds Accardi: «Inter, non faremo le comparse»

Il direttore sportivo dell’Empoli parla della sfida che attende domani i toscani contro l’Inter

Nessuna comparsata. E’ quanto auspica il direttore sportivo dell’Empoli, Pietro Accardi, per la sfida di domani al ‘Castellani’ tra gli azzurri e l’Inter. «E’ bellissimo affrontare squadre come l’Inter, lo è per noi e per tutta la città – ha dichiarato a Il Tirreno – Il mister ha ragione a dire che non abbiamo niente da perdere».

CREDERCI – Accardi ha poi proseguito: «Vogliamo e dobbiamo giocarcela. E’ bello misurarsi contro avversari così forti, sono gli incontri più belli nella carriera di un calciatore. E’ ovvio che l’Empoli non farà la semplice comparsa». Inter avvisata, al ‘Castellani’ bisognerà lottare per vincere.