Niang Empoli, salvezza e addio: si ritira dal mondo del calcio, l’annuncio shock

Decisione a sorpresa di Mbaye Niang: dopo aver salvato l’Empoli l’attaccante ha deciso di annunciare il suo ritiro dal mondo del calcio

Mbaye Niang dice addio al mondo del calcio. Un annuncio a sorpresa dell’attaccante che a soli 29 anni ha deciso di ritirarsi.

Dopo l’arrivo a Empoli a gennaio, in cui ha segnato gol pesantissimi per la salvezza dei toscani, ha deciso di ritirarsi con un messaggio su Instagram: «Dopo molte riflessioni concludo la mia carriera calcistica». Domani in una conferenza stampa spiegherà le motivazioni dietro alla sua scelta.