Empoli, Nicola: «Basta una partita per tornare nel gruppone»

Le parole di Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, in vista della sfida contro il Cagliari. Tutti i dettagli in merito

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa in vista di Empoli–Cagliari.

PAROLE – «Si può sempre fare meglio… A me dei 12 punti fatti non interessa niente se non per il fatto che ci dà la possibilità di continuare il nostro percorso. A me questa settimana ha fatto piacere perché i ragazzi hanno fatto vedere che la consapevolezza si sta facendo strada, affronteremo una squadra tosta, abile a conquistare la profondità e che sforna attacchi laterali in quantità industriale. Sa essere aggressiva, anche ai limite del regolamento, e con un allenatore competente e con un ottimo modo di porsi. L’arrivo di Mina e Gaetano ha aiutato, hanno inserito giocatori di qualità e temperamento. Noi dovremo fare una prestazione attenta per poterci esprimere al meglio. Io vedo che i miei ragazzi hanno in testa il cammino che c’è ancora da fare e questo per me è l’importante, anche perché basta una sola partita per modificare la classifica e le gerarchie del gruppone».