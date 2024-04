Empoli, Corsi: «Salvezza? Ecco quanti punti serviranno...»

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sulla lotta salvezza in queste ultime giornate. Tutti i dettagli

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Gr Parlamento della lotta salvezza.

PAROLE – «Nicola è puntiglioso, determinato, pieno di carica emotiva in senso positivo. Non riesco mai a cogliere nessun tipo di difficoltà o di aspetti negativi su quello che c’è da fare. In un certo senso è contagioso. Inseguiamo una salvezza che può essere definita anche miracolosa, però ora ci sentiamo veramente di giocarcela fino alla fine. Ci vogliano 36 punti, però è un esercizio che ci fa perdere energie. Noi le energie dobbiamo dedicarle alla prossima gara. C’è da assistere i ragazzi affinché si preparino al meglio, ce la possiamo fare».